Αντετοκούνμπο: Η χειρότερη βραδιά στις βολές στην ιστορία των Μπακς!

Η βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κόντρα στους Μάβερικς, ήταν περίεργη. Ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 31 πόντους, αλλά εκείνο που κοιτάει πρώτα κάποιος στην στατιστική του είναι το 1/10 ελεύθερες βολές που είχε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε γι' αυτό, σχολίασε ότι πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά και φυσικά δεν έμεινε στα λόγια, αφού μετά το τέλος του παιχνιδιού, βγήκε ξανά στο παρκέ και εκτέλεσε βολές.

Πάντως, αυτή η αρνητική επίδοση θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας, αφού το 1/10 (10%) που είχε ο Γιάννης είναι η χειρότερη επίδοση, από την γραμμή των βολών, στην ιστορία των Μπακς, με παίκτη που έχει πάρει τουλάχιστον 10 προσπάθειες.

Οι μοναδικοί που είχαν 10% ή και χειρότερο σε τουλάχιστον 10 προσπάθειες, τα προηγούμενα 25 χρόνια, είναι οι Ντράμοντ, Χόρφορντ και Σακίλ. Ο πρώτος το έχει κάνει 4 φορές και ο θρύλος των Λέικερς δύο.

Ο Γιάννης έχει 57,5% την φετινή σεζόν, όταν πέρυσι είχε 61,8%. Η πτώση είναι πολύ μεγάλη για κάποιον που μέχρι την σεζόν 2017/18 είχε 76% στις βολές, ενώ και την σεζόν 2016/17 είχε φτάσει στο 77%. Ο Αντετοκούνμπο μόνο την πρώτη σεζόν του στην λίγκα είχε κάτω από 70% και αυτό ήταν 68,3%.

Giannis Antetokounmpo is the 4th player over the last 25 seasons to shoot 10% or worse on free throws in a game (min. 10 FTA), joining Andre Drummond (4x), Al Horford and Shaq (2x).

His 10% (1-10) mark was the worst in a game in Bucks history (min. 10 FTA).

