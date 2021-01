ΛαΒίν: Έγραψε ιστορία και κυνηγά Τζόρνταν! (pic)

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις ο Ζακ ΛαΒίν.

Ο σταρ των Μπουλς έγινε ο πρώτος παίκτης των ταύρων με 4 σερί 30άρες, ενώ σουτάρει με 50+% από το 1996 και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Τότε ο Air είχε ένα σερί 5 ματς με τέτοιες επιδόσεις. Λέτε να καταφέρει ο ΛαΒίν και να τον ξεπεράσει;

Eπιπλέον ο Ζακ είναι ο 3ος παίκτης στην ιστορία της ομάδας με 150 πόντους σε περίοδο 4 ματς, μαζί με τους Τζόρνταν και Λοβ.

