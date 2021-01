Οι Μπακς πήραν την νίκη κόντρα στους Μάβερικς και μετά το τέλος του παιχνιδιού τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με τον Λούκα Ντόντσιτς. Οι τρεις παίκτες είναι Ευρωπαίοι, έχουν αρκετά κοινά και είχαν μια πιο εγκάρδια συζήτηση μεταξύ τους.

Αρχικά φαίνεται κάτι να λέει ο Θανάσης στον Λούκα, με τον Γιάννη να φτάνει και να κάνει πλάκα με τον νεαρό Σλοβένο.

Giannis, Thanasis and Luka share a moment after the Bucks' win pic.twitter.com/SGJutEjI4Q

— ESPN (@espn) January 16, 2021