ΝΒΑ: Αναβλήθηκαν δύο αναμετρήσεις των Ουίζαρντς (pic)

Ο κορονοϊός σαρώνει το ΝΒΑ, με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να είναι μία από τις ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο. Ενόψει των δύο αναμετρήσεων με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς (Κυριακή 17/1, 21:00 και Δευτέρα 18/1, 21:00) οι Ουίζαρντς δεν έχουν τους 8 απαιτούμενους παίκτες. Και έτσι τα δύο ματς αναβλήθηκαν και θα οριστούν σε νέα ημερομηνία.

The Wizards-Cavaliers games on Sunday and Monday in DC are postponed, league says. With an outbreak of positive COVID tests, Washington won’t have eight players.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 15, 2021