Σαμπόνις: Κάνει σεζόν που θυμίζει Μπάρκλεϊ, Γκαρνέτ και Αντετοκούνμπο! (pic)

Ο Ντομάντας Σαμπόνις μοιάζει ασταμάτητος! Απελευθερωμένος. Και ουσιαστικός! Μετρώντας από την αρχή της σεζόν, ο Λιθουανός σέντερ έχει πετύχει 263 πόντους, έχει μαζέψει 153 ριμπάουντ και έχει μοιράσει 69 ασίστ! Από την ένωση του ΝΒΑ με το ΑΒΑ (1976) μόνο τέσσερις παίκτες έχουν πετύχει ίδιες ή καλύτερες επιδόσεις.

Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι; Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο Κέβιν Γκαρνέτ, ο ΝτεΜάρκους Κάζινς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 15, 2021