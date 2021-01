Πλυντήριο δίνει τσάμπα πλύσιμο στο αυτοκίνητο, αν πετάξεις στα σκουπίδια του φανέλα Χάρντεν! (vid)

Ο Χάρντεν φεύγει από το Χιούστον, που τόσο πολύ ήθελε, αλλά δεν αφήνει τίποτα, μετά από τόσα χρόνια. Ο τρόπος που επέλεξε να το κάνει ήταν άσχημος, προκάλεσε και φυσικά κανείς δεν το έχει πάρει καλά.

Στο Χιούστον δεν θα τον συγχωρέσουν εύκολα και αυτό είναι προφανές. Ένα πλυντήριο αυτοκινήτων εκεί, μάλιστα, ανταλλάσσει φανέλες του, φυσικά για να τις πετάξει, με τσάμπα πλύσιμο αυτοκινήτου και η δράση πάει μια χαρά.

A Car Wash in Houston is offering a free car wash in exchange for your old James Harden jersey

( @MayraABC13 ) pic.twitter.com/zmVXvzJgmD

— NBA Central (@TheNBACentral) January 14, 2021