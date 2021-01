Ραζνάτοβιτς: «Ο Μούσα επιστρέφει στην Ευρώπη» (pic)

O διάσημος ατζέντης αποκάλυψε πως ο Μούσα θα γυρίσει στην Ευρώπη, αφήνοντας το ΝΒΑ.

Στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αγωνίστηκε 2 σεζόν με τη φανέλα των Νετς, όπου είχε 4.3 πόντους και 1.9 ριμπάουντ.

Ήταν το Νο.29 στο draft του 2018 από το Μπρούκλιν. Στην Ευρώπη έπαιξε από το 2015 μέχρι το 2018 στην Τσεντεβίτα.

Dzanan Musa, 21 years old Bosnian national team player, who spent last 2 years with Brooklyn Nets, returns to European basketball. He will fly to Europe in few days, and the name of the new club will be known very soon!#BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 11, 2021