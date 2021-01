Οι τελευταίες εμφανίσεις του Μάικαλ Μπρίτζες έχουν ανεβάσει την ψυχολογία του και το δείχνει πριν από τα ματς των Σανς.

Ο παίκτης των ήλιων έχει διαφορετικό χαιρετισμό για κάθε συμπαίκτη του.

Απολαύστε το video

The many handshakes of @mikal_bridges

Gotta love it pic.twitter.com/eBHUoyTXDR

— Phoenix Suns (@Suns) January 12, 2021