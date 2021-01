Το ματς των Μάβερικς με τους Πέλικανς αναβλήθηκε, αφού η ομάδα του Ντάλας έχει χτυπηθεί από τον κορονοϊό.

Τέσσερις παίκτης των Μαβς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όμως τα ονόματα τους δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

The Dallas Mavericks now have 4 players who have tested positive for COVID-19.

(via @townbrad) pic.twitter.com/5iBqH2cahW

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 11, 2021