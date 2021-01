ΝΒΑ: Σενάριο ακόμη και για διακοπή 7-14 ημερών! (pic)

Το πρόγραμμα του ΝΒΑ έχει δημιουργηθεί για να φτάσει οριακά μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ενδεχόμενο διακοπής και παράτασης της σεζόν, ισοδυναμεί με (οικονομική) καταστροφή. Το ΝΒΑ, ωστόσο, έχει στο τραπέζι και το σενάριο της διακοπής της λίγκας για 7 ή 14 ημέρες, προκειμένου να καταφέρει να περιορίσει τα κρούσματα κορονοϊού. Αλλά θα είναι η τελευταία λύση ανάγκης.

Ήδη η λίγκα μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσε δύο αναβολές, φτάνοντας στις τέσσερις από την αρχή της σεζόν. Παράλληλα, το ΝΒΑ εξετάζει τη διαφοροποίηση του πρωτόκολλου υγείας, με απανωτές συναντήσεις με την Ένωση Παικτών, τους general managers και τους ιδιοκτήτες των ομάδων.

Source: NBA considering a 7 to 14 day pause amidst the growing rate of positive cases within the league. The NBA brass & GMs will meet virtually today or tomorrow to reconsider safety protocols. The league wants to avoid a pause but it is on the table. @kron4news

— Jason Dumas (@JDumasReports) January 11, 2021