Φτου και απ' την αρχή! Το ΝΒΑ είναι έτοιμο να εξετάσει τα πάντα απ' την αρχή, προκειμένου να βρει τι φταίει για το κύμα covid-19 που έχει χτυπήσει το πρωτάθλημα. Το ΝΒΑ έχει ως πρώτο μέλημα να εξετάσει τη συμπεριφορά των παικτών στα αποδυτήρια, στους πάγκους και στα αεροπλάνα που μεταφέρουν τις ομάδες. Εκεί εστιάζεται η μεγαλύτερη ευθύνη του προβλήματος.

Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε πως οι παίκτες ζούνε και μετακινούνται στις ΗΠΑ, όπου το τελευταίο 24ώρο σημειώθηκαν 75.800 νέα κρούσματα, ενώ οι συνολικοί θάνατοι είναι 383.891!

Το ΝΒΑ πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει πιο αυστηρή τη χρήση μάσκας, να περιορίσει τα άτομα στις συναντήσεις των παικτών, αλλά και τις επαφές πριν και μετά έναν αγώνα (αγκαλιές, high five κτλ).

Benches, locker rooms and planes -- those are among the areas of prime concern for the NBA, sources say, in combatting COVID-19

More stringent rules and enforcement on masking, limiting in-person meetings and curbing pre- and post-game socializing are all potential measures

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 11, 2021