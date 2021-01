Εκείνο το tweet στήριξης στο Χονγκ Κονγκ του - πρώην general manager των Ρόκετς - Ντάριλ Μόρεϊ, στοίχησε στην ομάδα του Χιούστον αποκλεισμό 14 μηνών! Οι αγώνες των Ρόκετς έμειναν εκτός των μεταδόσεων στην Κίνα, μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο αγώνας με τους Λος Άντζελες Λέικερς ήταν ο πρώτος μετά τον Οκτώβριο του 2019 που μεταδόθηκε τηλεοπτικά στην ασιατική χώρα.

Η νέα ομάδα του Μόρεϊ, οι Σίξερς ακόμη δεν έχουν βρει τον... δρόμο προς τους τηλεοπτικούς δέκτες των Κινέζων αυτή τη σεζόν.

Sunday's Rockets-Lakers game was broadcast in China via Tencent ... Houston's first game shown in China since former GM Daryl Morey's tweet in support of pro-democracy protesters in Hong Kong in October 2019

The Sixers, Morey's new team, have not been aired in China this season

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 11, 2021