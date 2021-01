Τρεις αναβολές σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών. Και το ΝΒΑ αναζητεί τι θα γίνει στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι πως πέρασε στα... ψιλά, αλλά η Λίγκα και η Ένωση Παικτών θα συναντηθούν άμεσα για να αναθεωρήσουν το πρωτόκολλο υγείας που ισχύει!

Από το βράδυ της Κυριακής (10/1) έχει αναβληθεί ο αγώνας των Σέλτικς με τους Χιτ, ενώ σήμερα (11/1) ανακοινώθηκε η αναβολή άλλων δύο αγώνων (Μάβερικς - Πέλικανς και Μπουλς - Σέλτικς).

Αυτό που δεν έχει απαντηθεί ακόμη είναι η μορφή της αλλαγής ή των αλλαγών. Υπάρχει η άποψη της αύξησης του αριθμού παικτών στο ρόστερ, προκειμένου να μπορούν να γίνονται οι αγώνες. Αλλά και αυτή που αναφέρει πως υπάρχει το ενδεχόμενο τα μέτρα να γίνουν πιο αυστηρά, προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα.

Πώς θα γίνει αυτό; Το ΝΒΑ, στη συνάντηση που έγινε με τους general managers των ομάδων, εξετάζει το ενδεχόμενο να μειωθεί η ώρα της προπόνησης, να κοπούν οι αγκαλιές και οι κοινωνικές επαφές μετά το τέλος των αγώνων, να γίνει πιο αυστηρή η χρήση της μάσκας και να υπάρξουν και άλλοι περιορισμοί στη δυνατότητα που έχουν οι παίκτες να τρώνε σε επιλεγμένα εστιατόρια σε κάθε πόλη.

Το ΝΒΑ θα προχωρήσει και σε συνάντηση με τους ιδιοκτήτες των ομάδων στο ΝΒΑ, προκειμένου να συζητήσουν και μαζί τους αν πρέπει να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Among topics for GM call today centered on tightening protocols, sources tell ESPN: Re-examining shootarounds and practice lengths, pre-and-post game socializing on court (for example, hugs), further restrictions on restaurant dining and tighter rules on mask-wearing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021