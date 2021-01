Η απουσία του από τα playoffs της «φούσκας» ήταν καταδικαστική για τους Ντάλας Μάβερικς. Αφού απουσίασε από τα πρώτα εννιά ματς των Τεξανών, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είναι έτοιμος για μία ακόμη επιστροφή στα παρκέ του ΝΒΑ. Ο Λετονός φόργουορντ θα έχει χρόνο στην αναμέτρηση των «Μαβς» κόντρα στους Πέλικανς του Ζάιον Ουίλιαμσον.

Πέρσι, σε 57 αγώνες, έχει 20.4 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Dallas Mavericks star Kristaps Porzingis is set to make his season debut tonight against the New Orleans Pelicans, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Porzingis missed the first nine games of the season due to offseason knee surgery.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2021