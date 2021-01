Καβαλίερς: Δίνουν 10ήμερο συμβόλαιο στον Γιόγκι Φέρελ!

Κάποτε ο Γιόγκι Φέρελ ήταν ο μεγάλος... έρωτας του Μαρκ Κιούμπαν στους Ντάλας Μάβερικς. Μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν στα αζήτητα! Δίχως ομάδα μετά την ξέφρενη free agency. Οι Καβαλίερς, έχοντας αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, πήραν την εξαίρεση να προσθέσουν ένα ακόμη συμβόλαιο (πέρα από τα 17 που δικαιούνται).

Ο Φέρελ, εφόσον περάσει με επιτυχία του τεστ για την covid-19 θα διαθέσιμος για το αποψινό ματς με το Μέμφις. Τη σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε σε 50 αγώνες με τους Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας 4.4 πόντους, 1.4 ασίστ σε μόλις 10.6 λεπτά στο παρκέ.

Sources: #Cavs are signing Yogi Ferrell to 10-day contract with hardship exceptionhttps://t.co/lUM77blHpt

— Chris Fedor (@ChrisFedor) January 11, 2021