Ο Έιβερι Μπράντλεϊ δε θα αγωνιστεί στην αποψινή αναμέτρηση των Χιτ με τους Σέλτικς, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα θα λείψει κι από άλλα παιχνίδια τις επόμενε μέρες.

Ο γκαρντ των Χιτ δεν βρίσκεται στη διάθεση του Έρικ Σποέλστρα αφού τέθηκε εκτός δράσης λόγω ιατρικού πρωτοκόλλου.

Bradley is expected to miss more time with team than just tonight's game, sources tell ESPN. https://t.co/JFHGQwe0hp

