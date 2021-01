Μάβερικς: Κλέινουν οι εγκαταστάσεις, θετικός στον covid-19 και ο Κλέμπερ!

Ο κορονοϊός παρασύρει το ΝΒΑ! Οι Ντάλας Μάβερικς έχουν πλέον τέσσερις παίκτες σε καραντίνα, με τον Μάξι Κλέμπερ να είναι ο τελευταίος που θα απουσιάσει για τουλάχιστον 10 ημέρες. Ήδη οι Μάβερικς, μετά τα απανωτά κρούσματα, αποφάσισαν να κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους, σταματώντας τις προπονήσεις.

Το ίδιο έχουν κάνει και οι Μπόστον Σέλτικς, των οποίων ο αγώνας απέναντι στο Μαϊάμι (11/1, 02:00) είναι στον... αέρα!

The Mavericks have shut their practice facility with four key players now in quarantine via NBA health and safety protocols ... as we await word on the fate of tonight’s Boston/Miami game to see if the Celtics, who also closed their facility, can muster eight players in uniform

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 10, 2021