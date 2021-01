Ουόριορς: Η αστοχία του Κέλι Ούμπρε τους φέρνει 19ους στο ΝΒΑ στα τρίποντα! (pic)

Για όλα φταίει ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ και η αστοχία του στα τρίποντα! Το στατιστικό είναι απίστευτο, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αυτή τη στιγμή οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκονται στη 19η θέση της λίστας στο ποσοστό των τριπόντων. Αν αφαιρεθούν οι προσπάθειες του Ούμπρε Τζούνιορ (με το διόλου τιμητικό 13.3%, 6/45) αμέσως οι Ουόριορς είναι το Νο4 στην ίδια λίστα!

CRAZY but true: The Warriors are currently 19th in the NBA in 3-point shooting.

If Kelly Oubre never shot any threes this season, the Warriors would be 4th in the NBA. Yikes. (h/t dvasquez93/Reddit)

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 9, 2021