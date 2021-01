Σέλτικς: Σε καραντίνα 10-14 ημερών ο Τέιτουμ!

Η ζωή δίχως τον Τζέισον Τέιτουμ! Ο σταρ των Μπόστον Σέλτικς θα πρέπει να μείνε σε καραντίνα για τις επόμενες 10-14 ημέρες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο υγείας του ΝΒΑ. Ο Τέιτουμ ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού και οι νέοι κανονισμού υπαγορεύουν πως πρέπει να μείνει εκτός γι' αυτό διάστημα.

Τη φετινή σεζόν ο Τέιτουμ (σε 10 αγώνες) μετράει 26.9 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.

Boston Celtics All-NBA star Jayson Tatum is expected to enter quarantine and miss 10-to-14 days due to COVID-19 health and safety protocols, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021