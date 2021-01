Νετς: Ο Κάρις ΛεΒέρτ σαρώνει όταν λείπουν οι Ντουράντ, Ιρβινγκ! (pic)

Ο Κάρις ΛεΒέρτ αποδεικνύει ότι μπορεί να αποτελέσει το τρίτο μέλος στον πυρήνα των Μπρούκλιν Νετς. Στα τρία τελευταία ματς της ομάδας του Μπρούκλιν, δίχως το δίδυμο των Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ στο παρκέ, ο ΛεΒέρτ έχει... εκτοξευτεί! Με τους δύο σταρ της ομάδας να παίζουν, μετράει 12.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ και 38.5 % στα σουτ (σε 7 αγώνες).

Χωρίς τον KD και τον Ίρβινγκ, ο ΛεΒέρτ είναι άλλος παίκτης: 31 πόντοι, 5.3 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 46.8% στα σουτ!

