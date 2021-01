Μπιλ: Με 315 πόντους σε 9 ματς έχει την 4η κορυφαία επίδοση ever! (pic)

Μπορεί οι Ουίζαρντς να μην έχουν αρχίσει καθόλου καλά τη σεζόν, ωστόσο ο Μπράντλεϊ Μπιλ είναι απολαυστικός.

Ο ηγέτης της Ουάσινγκτον μετρά 315 πόντους στα πρώτα 9 ματς, κάτι που είναι η 4η κορυφαία επίδοση από τη σεζόν 1976-77 μέχρι σήμερα.

Μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν (2 φορές) και ο Τζέιμς Χάρντεν (πέρυσι) έχουν σκοράρει περισσότερους πόντους σε αυτό το διάστημα.

Bradley Beal's 315 points through the team's first 9 games this season are the 4th most since the NBA/ABA merger in 1976-77. Only Michael Jordan (2x) and James Harden (last season) scored more in that span.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 9, 2021