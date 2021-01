Τρεις παίκτες των Μάβερικς θα μείνουν στο Ντένβερ μετά από θετικό δείγμα (pics)

Η σεζόν στο ΝΒΑ ξεκίνησε πολύ θετικά, αλλά έχουν αρχίσει τα προβλήματα και ο κορονοϊός έχει μπει στις ομάδες.

Μετά τον Σεθ Κάρι που έμαθε ότι είναι θετικός την ώρα του αγώνα, υπάρχουν σταδιακά όλο και περισσότεροι παίκτες, που είτε έχουν επαφή, είτε είναι και αυτοί θετικοί. Οι Μάβερικς, μετά τον αγώνα με τους Νάγκετς, έκαναν τεστ και βρέθηκε θετικό δείγμα, με αποτέλεσμα τρεις παίκτες να παραμένουν στο Ντάλας και να μπαίνουν σε καραντίνα.

Ο ένας είναι θετικός, οι άλλοι δύο θεωρούνται επαφές και κάπως έτσι και οι Μάβερικς μετρούν απώλειες. Οι υπόλοιποι κατάφεραν να επιστρέψουν στο Ντάλας, με τα καλά νέα να είναι ότι οι δύο επαφές συνεχίζουν να βγαίνουν αρνητικοί στα τεστ.

The two Mavericks players who were exposed to COVID-19 have tested negative and are expected to remain so, sources said. Dallas flew home today and faces Orlando at home on Saturday. https://t.co/jNv76uclth

