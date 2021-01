Κάρι: Για 50ό ματς στην καριέρα του έχει τουλάχιστον 8 τρίποντα σ' ένα ματς

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς, πριν τελειώσει το ματς με τους Κλίπερς μετρούσε 8/12 τρίποντα. Αυτό ήταν το 50ό ματς στην καριέρα του που πετυχαίνει τουλάχιστον 8 τρίποντα σ' ένα ματς. Ο Χάρντεν με 21 ματς και ο Λίλαρντ με 20 τον ακολουθούν.

Κανένας άλλος δεν έχει καν σημειώσει 50 ματς με 7 τρίποντα σε ένα ματς.

Stephen Curry has his 50th career game with 8 threes.

James Harden (21) and Damian Lillard (20) are 2nd and 3rd on that list.

Nobody else in NBA history has 50 games with 7 threes. pic.twitter.com/Wxm4RsSoS0

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 9, 2021