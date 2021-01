Ο Πόρτερ Τζ. βλέπει την επάνοδο του να παίρνει νέα παράταση (pic)

Ο παίκτης των Νάγκετς έμεινε εκτός στο παιχνίδι κόντρα στους Μάβερικς, αφού έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού.

Θεωρητικά θα έπρεπε να μπορεί να παίξει στον χθεσινό αγώνα, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε και φαίνεται πως πήρε παράταση η απουσία του, σε μια φάση μάλιστα που βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Πόρτερ Τζ. θα μείνει τουλάχιστον ακόμα 10 ημέρες εκτός δράσης.

Στις 29 Δεκεμβρίου που αγωνίστηκε τελευταία φορά είχε 30 πόντους κόντρα στο Σακραμέντο.

Denver Nuggets forward Michael Porter Jr. is facing a minimum of 10 additional quarantine days due to health and safety protocols, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2021