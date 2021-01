Με Λεμπρόν Τζέιμς αλά... Σιμόν Μπάιλς το «Shaqtin' A Fool» της εβδομάδας! (vid)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ βρέθηκε ανάμεσα στις μεγαλύτερες γκάφες και αυτό λόγω του χαμένου του καρφώματος. Όμως... δεν έμεινε εκεί καθώς ο «Σακ» τον παρομοίωσε με την Ολυμπιονίκη της γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς για τον τρόπο με τον οποίο σηκώθηκε για να επιστρέψει στο παρκέ.

Στο «Shaqtin' A Fool» συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Ντένζελ Βάλενταϊν για μια πάσα αλά «Μάτζικ» Τζόνσον για την οποία «γελάει» ο θρύλος του ΝΒΑ, όπως επίσης το μπάσκετ «παιδικής χαράς» των Πέλικανς, αλλά οι γκάφες του Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ.

Γελάστε με την ψυχή σας

We've got a Tragic Bronson alert on this week's #Shaqtin



Presented by @PapaJohns pic.twitter.com/G49THsLeXK

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) January 8, 2021