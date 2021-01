Σακίλ: «Αν ο Γκομπέρ παίρνει 205 εκατομμύρια για 11 πόντους, ο Γιόκιτς πρέπει να πάρει 600!» (vid)

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Inside the NBA» και ενώ σχολίαζε τα στιγμιότυπα του αγώνα μεταξύ Νάγκετς-Μάβερικς, ο Σακίλ βλέποντας την εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς, είπε χαρακτηριστικά:

«Αν οι 11 πόντοι σου δίνουν 200 εκατομμύρια, τότε οι 38 πόντοι πρέπει να δώσουν 600. Σωστά;» ρίχνοντας ένα ακόμη «καρφί» στον Ρούντι Γκομπέρ για τον παχυλό του μισθό.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Shaq still taking shots at Rudy Gobert

"If 11 points gets you $200 million, 38 points will get you $600 million, right?"

pic.twitter.com/k4ccPNdaVA

— NBA Central (@TheNBACentral) January 8, 2021