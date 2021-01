Στο παιχνίδι Γκρίζλις-Καβαλίερς o σέντερ του Κλίβελαντ προσπάθησε να κάνει το drive αλλά όταν είδε να τον κλείσουν δύο παίκτες του Μέμφις φάνηκε να τα... χάνει.

Αλλιώς δεν εξηγείται η «ποικιλία» που έκανε προσπαθώντας να φτάσει στο καλάθι. Λέι απ ήταν αυτό; Πάσα στον εαυτό του; Δεν ξέρω τι να κάνω τη μπάλα;

Δείτε και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα!

What did Andre Drummond try to accomplish here pic.twitter.com/gaE4XKBBQj

— NBA Central (@TheNBACentral) January 8, 2021