Η εμφάνιση ρεκόρ του Μπιλ με τους 60 πόντους, που όμως δεν ήταν αρκετή! (pic & vid)

Ο Μπιλ έκανε μια απίθανη εμφάνιση κόντρα στους Σίξερς, αλλά δυστυχώς δεν την συνδύασε με νίκη.

Ο γκαρντ των «Μάγων» είχε 60 πόντους, με τους 57 να είναι σε τρεις περιόδους και τέλειωσε το ματς με το καταπληκτικό 20/35 στου και 7/10 τρίποντα, ενώ σε αυτά είχε και 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Οι Ουίζαρντς ενώ έχουν πρωταγωνιστές προσπαθούν να πάρουν νίκες, οι οποίες όμως έρχονται με χαρακτηριστική δυσκολία.

Bradley Beal ties a franchise record with a career-high 60 points in the Wizards’ loss to the 76ers. pic.twitter.com/m2TPMnPaiG

— SportsCenter (@SportsCenter) January 7, 2021