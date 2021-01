Μπακς: Πώς έφτασαν να γονατίσουν για 7 δεύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα με τους Πίστονς (vids)

Το κλίμα στα αποδυτήρια, πριν από το ματς με τους Πίστονς θύμιζε κάτι από εκείνο στη «φούσκα» του Ορλάντο. Προτού οι Μιλγουόκι Μπακς αποφασίσουν το μποϊκοτάζ που άλλαξε το ΝΒΑ. Τον λόγο πήρε ο Τζρου Χόλιντεϊ. Και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Και ζήτησαν να γίνει κάτι. Οι παίκτες συζητήσαν να κάνουν μία μορφή διαμαρτυρίας την ώρα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου.

Κάπου εκεί μπήκε στη συζήτηση και ο Μάικ Μπούντενχόλζερ. Και έδωσε τη σοφή λύση. Η διαμαρτυρία στην ανάκρουση του Ύμνου μπορεί να πάει... στράφι, αφού δεν τη δείχνουν όλα τα κανάλια. Τους ζήτησε λοιπόν να κάνουν ό,τι αποφασίσουν, μόλις αρχίσει το ματς. Εκεί που όλοι θα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο πάνω τους.

Και το έκαναν. Δύο κατοχές, από 7 δευτερόλεπτα η καθεμία, όσες και οι σφαίρες που δέχτηκε ο Τζέικομπ Μπλέικ απ' τον αστυνομικό που αθωώθηκε. Οι Μπακς επικοινώνησαν με τους Πίστονς, οι οποίοι δέχτηκαν και η διαμαρτυρία έγινε πραγματικότητα.

Ο Ρόμπιν Λόπεζ εξήγησε το χρονικό της απόφασης.

"Pat had the idea to do the 7 seconds for the 7 times Jacob Blake was shot and we communicated that with the Pistons." pic.twitter.com/QdZcd4KnWn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2021