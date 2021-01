Σκληρή κριτική στον Χάρντεν που απάντησε ότι δεν έχει δει τι συμβαίνει στο Καπιτώλιο (pic)

Οι ΗΠΑ φλέγονται με τα γεγονότα να έχουν συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη. Οπαδοί του Τραμπ κατέλαβαν το Καπιτώλιο, υπάρχουν νεκροί και η κατάσταση έδειχνε να έχει ξεφύγει πέρα από κάθε λογική.

Όπως ήταν φυσιολογικό οι παίκτες του ΝΒΑ ρωτήθηκαν για όσα συμβαίνουν, αλλά την παράσταση έκλεψε και πάλι ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο «Μούσιας» ρωτήθηκε για την άποψη του και απάντησε πως δεν έχει δει τι έχει γίνει.

Για ακόμα μια φορά δεν παίρνει θέση και η κριτική που του ασκείται είναι σκληρή, με τον παίκτη να δείχνει γενικά αδιάφορος με ό,τι συμβαίνει.

James Harden, asked for his reaction to what happened in Washington, D.C. today: “I didn’t see it.”

