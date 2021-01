Σοκ στο Ορλάντο: Ρήξη χιαστού ο Φουλτζ, χάνει όλη τη σεζόν! (pic & vid)

Κακά μαντάτα για το Ορλάντο. Ο Φουλτζ που χτύπησε κόντρα στους Καβς και έφυγε από το παρκέ, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της.

Φέτος είχε 14.3 πόντους και 6.1 ασίστ. Μακάρι να επιστρέψει δυνατός ο Μαρκέλ.

Markelle Fultz will miss rest of the season with a torn ACL pic.twitter.com/FQK1PxQGp6

Magic rule out Markelle Fultz for the rest of tonight's game after he suffered a left knee injury pic.twitter.com/w1frXepaTa

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 7, 2021