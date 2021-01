Σέλτικς: Αποχώρησαν από το παρκέ, αλλά τελικά θα παίξουν με Χιτ! (pic)

Η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο και τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ δεν άφησε ασυγκίνητο το ΝΒΑ.

Οι Σέλτικς αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το παρκέ πριν το ματς με τους Χιτ και να έχουν 45λεπτο meeting μόνο οι παίκτες.

Τελικά οι Κέλτες επέστρεψαν στο παρκέ για τον αγώνα και θα βγάλουν ανακοίνωση επί του θέματος.

Celtics players were engaged in a players-only meeting within the last 45 minutes in Miami locker room, source tells ESPN. https://t.co/JTBEk6qHiu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2021