NBA: Δεν έγινε συζήτηση για αναβολή των αποψινών ματς παρά την εισβολή στο Καπιτώλιο! (pic)

Οπαδοί του Nτόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, ενώ βγήκαν και όπλα, ώστε να τους απομακρύνουν, με την κατάσταση να θυμίζει... μπαρούτι στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, παρά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, δεν υπάρχει επίσημη συζήτηση του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών για αναβολή στα 11 αποψινά ματς.

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς παίζουν με τους Σίξερς στη Φιλαδέλφεια.

After the rioting and attack on democracy in Washington today, there's been no formal discussion between the NBA and NBPA on postponing any of the league's 11 games tonight, sources tell ESPN. The Washington Wizards are set to play the 76ers in Philadelphia.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 6, 2021