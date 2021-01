Ο Τζάρετ Άλεν βρέθηκε στην αρχική πεντάδα των Μπρούκλιν Νετς. Και έκανε πράματα και θάματα στο παρκέ, στην εύκολη επικράτηση επί των Γιούτα Τζαζ, με 19 πόντους, 18 ριμπάουντ και 2 μπλοκ! «Συνήθως πριν από τα ματς βάζω πέστο στα μακαρόνια μου. Πριν από το ματς με τη Γιούτα έβαλα σάλτσα αλφρέδο, οπότε πιστεύω ότι αυτό ήταν που εκτίναξε το παιχνίδι μου», παραδέχτηκε ο 22χρονος σέντερ, ο οποίος μάλλον θα κάνει καιρό να βάλει πέστο στη μακαρονάδα του.

Δείτε το βίντεο με τα highlights της εμφάνισής του.

Jarrett Allen’s secret is out. Keep eating that Alfredo pasta, Fro! pic.twitter.com/wThpsvYr1d

— Nets Nation (@NetsNationCP) January 6, 2021