Αντετοκούνμπο: «Με είδαν να βρίσκω τους σουτέρ και μου άφησαν χώρο μέσα» (vid)

Οι Μπακς ξεπέρασαν το εμπόδιο των Πίστονς, με έναν εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρήκε χώρο και έλαμψε. Ο Έλληνας σταρ, μετά το τέλος του παιχνιδιού, είχε πολλά και ενδιαφέροντα να πει. Μίλησε για τον χώρο που βρήκε, για την χημεία της ομάδας του, αλλά και την διαφορά που έχει στον τρόπο που ηγείται πλέον.

«Όταν μπαίνω μέσα και δεν βλέπω κορμιά, νιώθω άνετα να σηκωθώ και να σκοράρω. Αλλά συνήθως δεν είναι ανοιχτά. Στο επόμενο παιχνίδι δεν θα είναι τόσο ανοιχτά. Συνήθως έχει κορμιά μέσα. Συνήθως πάντως πάω μέσα, ψάχνω την πάσα, αν δεν έχω αντίπαλο απλά τελειώνω την φάση. Παίζω με το ένστικτο. Μπορεί να βρω έναν αντίπαλο να μην νιώθω άνετα και να πασάρω, μπορεί να έχω δύο αντιπάλους, να νιώθω καλά και να πάω μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές θα είμαι σωστός, κάποιες λάθος.

Σίγουρα δεν είναι εύκολο να σκοράρω. Μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι. Οι Πίστονς είχαν κάνει σκάουτινγκ, με είδαν να πασάρω και οι συμπαίκτες μου να βάζουν τρίποντα, να βρίσκω τους σουτέρ, οπότε μάλλον είχαν στο νου τους αυτό με τις πάσες και γι' αυτό είχα χώρο. Πρέπει να βρίσκω τους συμπαίκτες μου, οι ομάδες να ανησυχούν γι' αυτό και αυτό θα μου δώσει την ευκαιρία να παίξω ένας με έναν με πιο πολύ χώρο.

Ερχόμενος στην δουλειά ψάχνεις μια εύκολη ημέρα. Δεν θα είναι, αλλά αν έχει την ευκαιρία να πάρει μεγάλο προβάδισμα και να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς για το επόμενο είναι ωραίο συναίσθημα. Αλλά θα υπάρχουν βράδια που πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να παίξουμε πολλά λεπτά, έτσι θα είναι.

Νιώθουμε καλά με τις δύο συνεχόμενες νίκες. Η χημεία μας πάει καλά και πρέπει να συνεχίσουμε. Το ιδανικό είναι να παίρνω εγώ ότι μπορώ από μέσα και να σκοράρουν οι συμπαίκτες μου από την περίμετρο. Αλλά θα υπάρξουν παιχνίδια που δεν θα μπορώ να πάω μέχρι μέσα. Είμαι 26 χρονών τώρα και το καταλαβαίνω. Αν με ρωτούσατε δύο ή τρία χρόνια πριν θα σου έλεγα θα πάω μέχρι μέσα. Πρέπει να βρεις τρόπους να κάνεις την διαφορά στο παιχνίδι, να το ελέγχεις και να είσαι αποτελεσματικός, για να κερδίσει η ομάδα. Το σκεπτικό πάντως είναι να πάω μέχρι μέσα και μετά να πασάρω.

Στο παρελθόν, οι περισσότεροι με ξέρετε πλέον, προσπαθούσα να ηγηθώ δίνοντας το παράδειγμα. Έχουν έρθει νέοι παίκτες, νεότεροι από εμένα και κατάλαβα ότι πρέπει να μιλήσω, να χτίσω την χημεία. Είναι διασκεδαστικό και ακούνε. Είναι δύσκολο να είσαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, στο τι λένε οι προπονητές και την ίδια στιγμή να μιλάω σε όλους, αλλά αν θες να κερδίσεις παιχνίδια, πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα».

"Feels good to win 2 in a row. We got to keep it going, stay focused, stay humble, keep grinding and hopefully get more wins." pic.twitter.com/4JuY5jBeoN

