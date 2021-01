Γκομπέρ: «Δεν υπάρχει beef με τον Σακίλ, θα συνεχίσω να... κλείνω στόματα» (pic)

Ο Σακίλ Ο'Νίλ αρχικά την... είπε στον Ρούντι Γκομπέρ για τα 205 εκατ. δολάρια συμβόλαιο και στη συνέχεια τόνισε πως θα είχε 6 φάουλ σε 3 12λεπτα απέναντι του.

Ο Γάλλος σέντερ των Τζαζ δεν θέλησε να το συνεχίσει, λέγοντας: «Δεν υπάρχει beef. Αν οι άνθρωποι θέλουν να μιλούν αρνητικά για μένα, μου δείχνουν απλά ποιοι είναι. Εγώ θα είμαι πάντα χαρούμενος για κάποιον που νικά τα προγνωστικά. Και θα συνεχίσω να το κάνω», ανέφερε.

There is no beef. If people wanna keep speaking negatively about me or keep discrediting what i do it’s on them and all that does is show who they are. I will always be happy for a brother beating the odds. And i’m gonna keep beating the odds. https://t.co/l241ZQ2Qk4

— Rudy Gobert (@rudygobert27) January 4, 2021