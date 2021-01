Ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς είναι αφιονισμένος! Μετά από 6 αγώνες στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, ο Νίκολα Γιόκιτς μετράει 22.3 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 12.8 ασίστ! Ένα απίθανο triple double, δηλαδή! Και μόλις έγινε ο πρώτος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που μετά από τα έξι πρώτα ματς μιας σεζόν έχει τουλάχιστον από 10 ασίστ στο καθένα! Επιπλέον, ο Γιόκιτς έχει τέσσερα triple double στα έξι αυτά παιχνίδια.

Nikola Jokic this season:

29p/15r/14a

24p/9r/10a

19p/12r/18a

26p/10r/12a

17p/9r/11a

19p/12r/12a

Jokic is the first non-guard in NBA history to open a season with six consecutive 10-assist games. pic.twitter.com/L378ycIcQf

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 4, 2021