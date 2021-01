Κάρι: Έχει πετύχει 49 φορές οκτώ ή περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς! (pic)

Με αυτήν την επίδοση, ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ντέβιν Μπούκερ το 2017 και την 70άρα στη Βοστώνη, που πέτυχε τους περισσότερους πόντους σ' ένα ματς.

Επιπλέον αυτή ήταν η 49η φορά που ευστόχησε οκτώ (τουλάχιστον) φορές έξω από τα 7.25 μέτρα, την ώρα που σημειώθηκε για 425η φορά συνολικά στην ιστορία του ΝΒΑ. Όπερ και σημαίνει έχει το ποσοστό του 11,5%!

Μετά τον Μπούκερ ο Κάρι

A player has hit 8+ threes in a game 425 times in NBA history.

Stephen Curry has 49 of those, or 11.5 percent. pic.twitter.com/VowXWwHOtt

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 4, 2021