Λίλαρντ για Κάρι: «Δυσκολεύεται χωρίς superteam!» (pic)

Damian Lillard basically saying Stephen Curry is struggling without the Warriors super team... Warriors’ losses this season: vs. Nets: 26-PT Loss vs. Bucks: 39-PT Loss vs. Blazers: 25-PT Loss Thoughts?

Δημοσιεύτηκε από NBA Buzz στις Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021