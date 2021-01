Ο ηγέτης των Χοκς έπεσε για να κλέψει τη μπάλα και στη συνέχεια βρήκε με μια έξοχη ασίστ τον Ρέντις, όντας γονατιστός.

Δείτε την όμορφη πάσα του.

Trae dimed it to Reddish from his knees pic.twitter.com/b0jkAqEQbi

— SportsCenter (@SportsCenter) January 3, 2021