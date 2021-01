Ο Τζον Ουόλ κάνει τους Ρόκετς να αισιοδοξούν.

Ο γκαρντ του Χιούστον μέτρησε 50+ πόντους στα πρώτα του 2 ματς μετά από απουσία 2 ετών.

Αυτό έχει να γίνει από το 2001 και τον σπουδαίο Μάικλ Τζόρνταν στους Ουίζαρντς.

Ο Ουόλ έχει επιστρέψει για τα καλά.

According to the @EliasSports John Wall is the first player to score at least 50 points in his first 2 games after going at least 2 years between games since Michael Jordan (50) in 2001. pic.twitter.com/IUB3Cmkhsr

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 3, 2021