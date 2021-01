Ουόριορς: Ο Κάρι... ξενέρωσε με τη νέα συντριβή (pic)

Πόσα μπορεί να αντέξει; Ήττα με 26 πόντους διαφορά στην πρεμιέρα από τους Νετς. Συντριβή απ' τους Μπακς με διαφορά 39 πόντων. Και μετά από δύο δύσκολες επικρατήσεις, οι Ουόριορς έκαναν ένα βήμα πίσω. Ήττα με -25 απ΄τους Μπλέιζερς. Ο φακός έπιασε τον Στεφ Κάρι στον πάγκο. Τόσο απογοητευμένο που είχε βάλει μία πετσέτα στο κεφάλι του. Για να μην βλέπει την εικόνα της ομάδας του; Για να μην τον βλέπουν οι υπόλοιποι; Κανείς δεν ξέρει.

Το Γκόλντεν Στέιτ ανεβαίνει... ανηφόρα και η συνέχεια θα είναι δύσκολη.

Steph is going through it pic.twitter.com/UJWhmZVAQY

— NBA Central (@TheNBACentral) January 2, 2021