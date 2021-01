Η Ουάσινγκτον βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης στην Ανατολή, έχοντας παράλληλα το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ (0-5).

Απόψε θα αντιμετωπίσει τους Τίμπεργουλβς χωρίς τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο οποίος μετράει 19.8 πόντους, 12.8 ριμπάουντ και 12.3 ασίστ μ.ό.

Update: Russell Westbrook (rest) is officially OUT tonight against Minnesota. #WizWolves | #DCAboveAll

— Washington Wizards (@WashWizards) January 1, 2021