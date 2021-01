Ο Νεοζηλανδός σέντερ αποτελεί μια από τις πιο εκκεντρικές φιγούρες των παρκέ στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Έπειτα από επτά χρόνια στην Οκλαχόμα, φέτος αγωνίζεται στους Πέλικανς και δεν δίστασε να περπατήσει με σαγιονάρες στο χιονισμένο αεροδρόμιο!

Rain, shine or snow, flip flops are always the move pic.twitter.com/xFrq3KVa2x

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 1, 2021