Θυμάστε το επικό κάρφωμα του Σκότι Πιπεν στο πρόσωπο του Πάτρικ Γιούινγκ, το μακρινό 1994; Οι Σικάγο Μπουλς το χρησιμοποίησαν ξανά. Μόνο που ο σέντερ των Νικς είναι το 2020 και ο Πίπεν το 2021 που έρχεται για να διώξει το... κακό!

Δείτε το βίντεο των Μπουλς και από κάτω το αυθεντικό υλικό.

2021 is (finally) here. Happy New Year, #BullsNation! pic.twitter.com/EPfp8uWSKj

— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 1, 2021