Τρόπον τινά, «έγκλημα» και τιμωρία. Αυτό του Τζόρνταν Κλάρκσον, στην αναμέτρηση των Γιούτα Τζαζ με τους Φίνιξ Σανς, ήταν το σπρώξιμο σε έναν διαιτητή που βρέθηκε στο διάβα του, ενώ προσπαθούσε να προλάβει την μπάλα προτού βγει άουτ. Ο ρεφερί δεν το σκέφτηκε για πολύ. Άμεση τιμωρία με το γνωστό... ταυ (τεχνική ποινή). Και πάμε για άλλα.

Δείτε το βίντεο.

Jordan Clarkson got a tech after shoving an official. pic.twitter.com/y1TQwAxv7t

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 1, 2021