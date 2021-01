Ρόκετς-Κινγκς 122-119: 55 πόντους και 17 ασίστ στην πρώτη τους παράσταση Χάρντεν, Ουόλ (vids)

Στα δύο πρώτα παιχνίδια των Ρόκετς στα οποία γνώρισαν ισάριθμες ήττες, οι «ρουκέτες» αγωνιζόντουσαν χωρίς τον Τζον Ουόλ, τον παίκτη που αποκτήθηκε στην ανταλλαγή με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ που συνεχίζει στους Ουίζαρντς. Σήμερα κόντρα στους Κινγκ το δίδυμο Χάρντεν, Ουόλ έκανε ντεμπούτο και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Οδήγησε τους Ρόκετς στη νίκη επί των «βασιλιάδων» με 122-119 έχοντας συνολικά 55 πόντους και 17 ασίστ.

Για την ακρίβεια ο Τζέιμς Χάρντεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 8 ασίστ, με τον Τζον Ουόλ να ακολουθεί 22 πόντους, έχοντας μι ασίστ παραπάνω από τον «Μούσια» (9). Καθόλου άσχημα για πρώτο στο οποίο είναι συμπαίκτες.

Harden, Wall combine for points and assists in their first game as @HoustonRockets teammates!@JHarden13: 33 PTS, 8 AST@JohnWall: 22 PTS, 9 AST pic.twitter.com/pKugEKQ0TF

— NBA (@NBA) January 1, 2021