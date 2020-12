Ο Μπαμ Αντεμπάγιο κερδίζει φάουλ και πάει στις βολές. Πριν όμως τις εκτελέσει ο Μπρουκ Λόπεζ βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να δείξει πως ο αντίπαλός του κάνει φλόπινγκ. Τι έκανε; Την στιγμή που ο Κέντρικ Ναν περνάει από τον σέντερ των Χιτ για να στηθεί για το ριμπάουντ, ο σέντερ των Μπακς πέφτει στο παρκέ σε μια κίνηση που προκάλεσε πολύ γέλιο.

Brook Lopez tried showing the ref how Bam flopped pic.twitter.com/kyb9xSLlO9

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 31, 2020