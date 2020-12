Οι Μιλγουόκι Μπακς σημείωσαν 29 τρίποντα απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Οι Μπακς, στον λογαριασμό τους στο twitter, ανέβασαν το σουτ που έγραψε ιστορία, αυτό του ρούκι Σαμ Μέριλ, ο οποίος σκόραρε το 28ο τρίποντο των Μπακς στην εξέλιξη του αγώνα.

Δείτε το βίντεο.

The moment the NBA record was broken!!

@we_energies pic.twitter.com/Op1k6t9fWv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 30, 2020