Έξαλλος ΛεΜπρόν για τα σχόλια περί σχέσης του Μπρόνι με την πρώην γυναίκα του Πίπεν! (pics)

Χαμός έγινε με σενάριο για υποτιθέμενη σχέση του γιου του ΛεΜπρόν, Bronny James με την πρώην γυναίκα του Σκότι Πίπεν, Λάρσα Πίπεν.

Ο Βασιλιάς και η γυναίκα του Σαβάνα ήταν έξαλλοι για αυτές τις φήμες. «Δεν με νοιάζει τι είδους διασημότητα νομίζετε οτι είναι, είναι παιδί και οι μα@@@ιες πρέπει να σταματήσουν» έγραψε η μητέρα του Bronny, ενώ ο ΛεΜπρόν είπε: «τα βάλατε με τον λάθος άνθρωπο! Καλή τύχη. Δεν θα έχει καλή κατάληξη».

Από την πλευρά του ο Bronny ανέφερε: «Έκανα like στη μαμά ενός από τους καλύτερους μου φίλους, κάνετε όλοι σαν παιδάκια», με την Λάρσα να απαντά «Θα σας ταράξω στις μηνύσεις που γράψατε τέτοια πράγματα».

LeBron just posted this on IG BSO is in trouble pic.twitter.com/goAyJ4R0eG

— NBA Central (@TheNBACentral) December 27, 2020